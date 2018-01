Il capotreno: "Calci e sberle dal nigeriano. E sono stato pure condannato"

Un capotreno di Trenitalia è stato condannato per violenza privata. La sua "colpa"? Aver fatto scendere un immigrato nigeriano da un treno perché sprovvisto di biglietto regolare. "Mi sono beccato calci e sberle per aver fatto rispettare le regole e sono stato pure condannato - ha raccontato al Corriere della Sera Andrea Favaretto - è meglio che non ci pensi" .

A riportare la vicenda i quotidiani locali, che spiegano come nel 2014 Favaretto, capotreno veneziano di 51 anni, abbia fatto scendere il "portoghese" e abbia depositato sul binario le borse che aveva con sé. Il tribunale gli ha inflitto 20 giorni di pena per tentata violenza privata e ha trasmesso gli atti alla Procura perché lo indaghi per abuso d’ufficio. Il caso è diventato subito politico. "Perché in Europa le leggi non spediscono alla sbarra chi fa rispettare la legge bensì mandano sotto processo chi le viola? - ha tuonato il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia - come sarebbe stata punita la violazione nel paese di provenienza del signore pizzicato col biglietto non valido?" . Il tutto perché Favaretto ha fatto appunto scendere alla stazione di Santa Giustina (Belluno) il nigeriano che aveva pizzicato senza biglietto.