Carlo Cracco e Davide Oldani: ​"Immigrati sono opportunità"

Basta con il razzismo e l'odio anti-immigrati. Il problema non sono i flussi migratori ma come vengono gestiti", a dirlo è uno dei più importanti chef a livello internazionale, Davide Oldani, intervistato da Klaus Davi per il web talk KlausCondicio online su YouTube.

Per il cuoco Oldani "l'immigrazione consente di confrontarsi con una testa diversa dalla nostra. Da un simile confronto si può rendere dieci volte di più. Perché due è meglio di uno. Anche io sono andato all'estero per imparare il mio mestiere". Della stessa opinione anche Carlo Cracco, intervistato sempre su KlausCondicio. "Le chiusure verso il flusso migratorio sono chiusure false - ha detto il cuoco - costruite per ottenere consensi e alimentare paura. Bisogna dare a tutti la possibilità di integrarsi". Non poteva mancare il classico "Anche noi italiani siamo stati migranti per secoli": "Nessuno ha il coraggio di avere qualche idea diversa - ha detto Cracco - e anche magari audace o di pensare che è cambiata la vita. Dobbiamo cambiare anche noi, probabilmente non criminalizzare il diverso. Il lavoro è già cambiato ma tutti ci lamentiamo, cerchiamo soluzioni ma purtroppo le cose cambiano, cambiano molto più in fretta dei pensieri di chi dovrebbe averli. Ci sono lavori che nessuno vuole fare più. Il migrante va pensato come risorsa".