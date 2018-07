Carlo Vanzina, oggi a Roma l'ultimo addio

Oggi, amici e familiari daranno l'ultimo saluto al regista Carlo Vanzina, morto la scorsa domenica, a seguito di una lunga malattia.

Alle ore 11 di questa mattina, nella basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma, viene celebrato il funerale del re della commedia italiana. Numerosi gli amici che già ieri si erano alla clinica Mater Dei, nel quartiere Parioli, per rendere omaggio a Vanzina. Per volere della famiglia, non era stata allestita una vera e propria camera ardente, ma un luogo silenzioso per un saluto intimo. Il fratello maggiore, Enrico, lo ricorda come "il più bravo di tutti, come Sugar Ray Robinson o Pelé" , tanto che "pochi giorni prima che la sua malattia peggiorasse, anche se affaticato dalle cure, veniva ancora in ufficio a lavorare" .

Lunga la fila degli attori che sono accorsi a salutare il regista a Santa Maria degli Angeli. Poco prima di entrare in chiesa, Christian De Sica, che aveva preso parte a molti film di Vanzina, ha rivelato di aver ricevuto un messaggio pochi giorni fa, in cui il regista scriveva "non vedo l'ora di ridere ancora con te" . Anche Massimo Boldi, molto legato a Vanzina, è arrivato per portare l'ultimo saluto: "Lo accompagno in Paradiso, ma non dimenticherò la vita passata insieme" . Carlo Verdone lo ricorda come "un grande amico" , che farà sentire la mancanza del "suo stile sobrio ma tanto elegante" e della "sua generosità di ascoltare gli altri" .

Presenti alla cerimonia anche Gianni Letta e Silvio Berlusconi, che prima di entrare ha ricordato che Vanzina "ha rappresentato benissimo il filone cinematografico ironico che è la specialità del nostro cinema. Era un amico, lo conoscevo molto bene" .

Il parroco don Andrea, durante l'omelia ha sottolineato il lascito di Carlo: "Ci ha insegnato che non è importante stare sotto i riflettori perchè prima o poi si spengono. Ci ha insegnato a dare valore alla quotidianità. Chi fa questo porta un pezzo di cielo sulla Terra" . Non parlava mai di sè, ma amava ricordare il padre, raccontare le qualità del fratello e della sua famiglia. "Non importa quanto viviamo ma è importante il segno che lasciamo su questa Terra e importa l'amore che riceviamo e quello che riusciamo a rendere. Caro Carlo non siamo qui per il tuo passato ma per il tuo presente e il nostro futuro" .

Numerose le persone intervenute oggi al funerale, tra comici, attori, politici e registi, che hanno voluto accompagnare Carlo nel suo ultimo viaggio. "La cosa bella è vedere tanta gente che gli voleva bene", ha detto il fratello Enrico all'uscita dalla chiesa, aggiungendo "lui non morirà mai".