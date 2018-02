Carnevale, due 'streghe' gettano ragazza in un calderone d'acqua bollente

L'hanno tenuta sospesa sopra ad un calderone di acqua bollente. Come si confà alle streghe, insomma. Ma l'evento di carnevale si è trsformato in un incidente che è costato ad una ragazza ustioni gravi ai piedi e ai polpacci.

Il carro delle streghe

Siamo a Eppingen, nel land del Baden-Württemberg, nel sud-est della Germania. Qui, come nel resto del mondo, in questi giorni si sta festeggiando il carnevale: canti, balli e costumi in maschera. Durante i festeggiamenti, però, una ragazza è stata ferita a dal pentolone di acqua bollente delle streghe. La donna, secondo il racconto fatto ai media locali da alcuni suoi amici, sarebbe stata "consegnata" per scherzo al carro delle streghe: una delle figuranti vestite da fattucchiera l'avrebbe quindi tenuta sospesa sopra al pentolone, mentre un'altra apriva il coperchio.

Caccia alle fattucchiere

Non è ben chiaro come la giovane sia finita nel calderone e si sia scottata. La polizia, in una nota, ha spiegato che il carro avrebbe continuato la processione, senza curarsi della ragazza. La 18enne, portata subito in ospedale, è stata ricoverata e dovrà sottoporsi alle cure dei medici per almeno una settimana. Le ustioni ai piedi e ai polpacci sono infatti gravi. Gli agenti sono ora sulle tracce di due "streghe".