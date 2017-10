Carpi, fa l’alcoltest di corsa: "Volevo smaltire la sbornia"

" Pensavo di smaltire la sbornia ": si è giustificato così ai carabinieri di Carpi, un 47enne di Mirandolo fermato per un controllo dell'alcoltest e che ha provato a abbassare il tasso alcolemico nel sangue con una corsetta.

La trovata per evitare il controllo

Paletta, documenti e scenda dal veicolo. Sono bastate poche parole per mettere in agitazione un 47enne che aveva alzato il gomito. A pronunciare quelle parole i carabinieri di Carpi, dislocati sul territorio con ben nove pattuglie per fronteggiare l'abuso di alcol alla guida.

I militari hanno fermato l'uomo, poi gli hanno chiesto di fare il test per verificare il tasso alcolemico nel sangue. In quel preciso instante, il cittadino residente a Mirandolo si è messo a correre da una parte all'altra della carreggiata. Il motivo? L'ha spiegato lui stesso sulle pagine della Gazzetta di Modena: "Pensavo di smaltire la sbornia". Chiaramente noin è servito a nulla. E così l'uomo è stato costretto a farsi venire a prendere da un amico.