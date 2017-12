Casa delle bambole da 26mila euro, ecco tutti i regali dei super ricchi

Case delle bambole da 26mila euro, macchina elettrica di lusso da 36mila euro e cavaluccio a dondolo di Swarovski da niente meno che 117mila euro. Sono questi alcuni dei regali che l'élite britannica farà ai proprio pargoletti. La stravaganza dei miliardari e milionari britannici è raccontato in un documentario di Channel dal titolo The World's Most Expensive Toys ed è stato ripresa in un articolo del Telegraph.

Tra i giocattoli più ambiti dei super ricchi troviamo quelli di Dragons of Walton Street. L'azienda, specializzata in giocattoli di lusso e vende anche alla famiglia reale inglese, è gestita da Lucinda Croft. Le case in miniatura disegnate da Croft ricordano quelle possedute dalle élite del Regno Unito. I bambini arrivano, scelgono e basta un "io voglio" per far scattare l'acquisto di una casa delle bambole che costa minimo 20mila euro.

I giocattoli diventano così il mezzo per introdurre i bambini alla loro vita privilegiata. Tra i regali dei super ricchi troviamo anche l'"Atom Cars". Si tratta di un'auto elettrica che non si può guidare su strada e che costa 36mila euro. Come racconta Stuart Pennington: "I ricchi non vogliono aspettare e i loro figli conoscono solo tre parole: 'Io la voglio'. Comprano questi giocattoli realistici anche dalla Russia e dal Medio Oriente e spesso non devo nemmeno occuparmi delle spedizioni perché hanno jet privati o delle linee private di carico".