Case vacanza. Una su due sarebbe affittata in modo irregolare

Case vacanza sotto indagine della Guardia di Finanza, almeno il 50% degli affitti non sarebbe regolare. E’ questo quanto emerge da un fitto controllo, 2.187 risulterebbe il numero di venditori abusivi, di cui 509 stranieri e 22 minori.

Sotto la lente le seconde e terze case in località balneari, di montagna e nelle città d’arte, dove, su 895 controllati, 539 sarebbero affitti irregolari, di cui 450 pagati in nero. Il record negativo va a Puglia, Toscana e Lazio.

In meno di due mesi sono stati 22.271 i controlli effettuati nelle località di vacanza e città d’arte, circa 500 al giorno, quasi il doppio rispetto a quelli effettuati l’anno scorso durante lo stesso periodo.

"L'estate – ha spiegato Giorgio Toschi, comandante generale della Guardia di Finanza - rappresenta per i cittadini un periodo di riposo e svago e, per molte imprese, anche un momento per fare ossigeno alle proprie entrate".

“ Vocazione sociale - continua il comandante - significa anche profondere maggiore impegno proprio in periodi come questo, per salvaguardare i principi di libera concorrenza e garantire alla collettività i massimi livelli di sicurezza economico-finanziaria". Ecco spiegato il motivo degli accertamenti in corso.

Sono stati scoperti anche 2 mila venditori abusivi, tra cui individui senza licenza, privi di comunicazione al fisco o senza registratori di cassa. 9 milioni e mezzo è il numero di prodotti contraffatti, scoperti circa 210 mila al giorno.

Le persone denunciate a oggi sono 761 e 15 fabbriche clandestine poste sotto sequestro.

Anche la città eterna non è rimasta incolume alle verifiche effettuate, in prossimità del Colosseo sono stati individuati guide turistiche e venditori abusivi di bottigliette d’acqua. Così come venditori ambulanti di occhiali, braccialetti, cappellini, risultati senza i permessi richiesti.