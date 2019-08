Muore per un’influenza al ritorno dalle vacanze

Era rientrato da pochi giorni dalle vacanze estive, trascorse in Grecia insieme alla fidanzata e a un gruppo di amici. Cristian Grassia, un 22enne originario di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, studente alla Luiss di Roma, è deceduto in seguito ad una brutta influenza, nonostante le cure ricevute al pronto soccorso della clinica Pineta Grande di Castel Volturno.

Il giovane, una volta rientrato in Italia, ha cominciato ad accusare dei fastidiosi sintomi influenzali, che sono diventati, con il trascorrere delle ore, sempre più preoccupanti. Cristian a quel punto si è rivolto alla guardia medica di Baia Felice, la località marittima del Casertano dove la famiglia ha una residenza estiva di proprietà.

Dopo essere stato visitato, il ragazzo è stato mandato a casa, con la diagnosi di una semplice influenza. Le cose per Cristian, però, non sono migliorate e si è reso necessario l’intervento di un’ambulanza. Giunto in clinica, il 22enne era già agonizzante ed è morto il giorno successivo. La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha disposto l’autopsia per capire i reali motivi del decesso del giovane casertano.

