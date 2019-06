Caserta, palpeggiava le minorenni al parco: arrestato immigrato

Era stato segnalato da tempo da diverse persone: Felix Owolabi, un pregiudicato 24enne di origini nigeriane, importunava alcune minorenni nel parco pubblico cittadino di Casapesenna, in provincia di Caserta. L’extracomunitario, con la scusa di voler fare due chiacchiere, invitava le ragazze a sedere sulle sue gambe, per poi palpeggiarle e usare nei loro confronti violenza sessuale. Un rituale che si è ripetuto negli ultimi mesi, mettendo in allarme le famiglie del Casertano.

I carabinieri di San Cipriano d’Aversa, dopo aver pedinato l’uomo per lungo tempo, sono intervenuti cogliendo in flagrante l’immigrato, che, una volta scoperto, ha cominciato ad inveire contro i militari, colpendoli con calci e pugni.

Owolabi è stato arrestato dalle forze dell’ordine e sarà giudicato con rito direttissimo, mentre uno dei carabinieri ha dovuto far ricorso alle cure dei medici della clinica Pinetagrande di Castel Volturno. Pochi mesi fa, in provincia di Como, alcuni immigrati hanno segregato quattro minorenni, abusando di una ragazza per ore.