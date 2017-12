Caserta, rissa in famiglia durante il cenone di Natale: un ferito a bastonate

Doveva essere un Natale in famiglia, nella quiete della casa, fra le fronde dell'albero decorato e le statuette del presepe napoletano.

Ma a Cervino, in provincia di Caserta, il tradizionale cenone di una famiglia locale è finito malissimo, con una rissa tra fratelli e un uomo trasportato di corsa in ospedale dopo esser stato ferito a bastonate.

Come riporta il sito locale Voce di Napoli, due fratelli di cui uno pregiudicato hanno dato vita a una maxi zuffa in famiglia, dopo una lite per futili motivi.

L'uomo già noto alle forze dell'ordine avrebbe trascorso tutto il pomeriggio precedente al cenone a bere in un bar e si sarebbe presentato a tavola già alterato dall'alcol. Quindi ha preso un bastone e ha iniziato a menare fendenti da ogni parte, arrivando anche a ferire il fratello, con cui era scoppiata una colluttazione.

Nella foga del momento sono rimasti contusi anche i genitori dei due; sul posto sono intervenute anche due autoambulanze e una volante del vicino commissariato di Maddaloni.