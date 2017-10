Catania, rissa tra ragazze per amore: le amiche filmano e ridono

Rissa a Catania. Una ragazzina è stata picchiata da una coetanea perché considerata una rivale in amore. Le amiche filmano la scena e ridono.

Come si vede dalle immagini finite in rete, una ragazza adolescente di Catania è stata aggredita a calci e pugni da una sua coetanea "per colpa" di un ragazzo conteso. Nel video si vede la giovane a terra e l'altra che, mentre la colpisce, urla "io ti ammazzo, tu non sai chi sono io". E poi ancora: "Devi piangere...sta piangendo". Secondo le parole che si sentono nel filmano, l'intento delle ragazzine è quello di "imparare l'eduzione" alla ragazza a terra. Inutili le urla della giovane. "Basta, mi fai male", grida. Ma non serve a niente. Lei continua: "La lascio morta a terra". Le amiche presenti all'aggressione, invece di intervenire per difendere la vittima, riprendono la scena con i loro cellulari e poi la condivono con gli amici su WhatsApp, come fosse qualcosa di cui vantarsi con gli altri.

<script type="text/javascript">var url = parent.document.URL;document.write('<iframe scrolling="no" frameborder="no" name="embed" src="http://www.youreporter.it/embed/3386276cf32f8c953d0b4c4a4d55c9f1&autoplay=1&uri='+ url +'" border="0" style="width:632px; height:355px;"></iframe>');</script>