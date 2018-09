Catania, suona la chitarra per cacciare le vicine: denunciato

Per costringere due donne che vivono nel suo stesso palazzo ad andare via, ha suonato la sua chitarra elettronica per diverse ore del giorno e della notte. L'uomo è stato denunciato. Questo è quanto successo a Catania, nel quartiere di Borgo.

L'uomo avrebbe voluto che le inquiline lasciassero l'immobile in modo che, una volta libero, avrebbe potuto affittarlo la suocera, questo almeno - secondo quanto riporta La Sicilia - è la ricostruzione delle due donne che non riescono a spiegarsi altrimenti il comportamento del vicino. Trovando originale il suo piano di cacciarle a suon di note musicali, l'uomo se ne vantava anche sui social.

Le due donne, stanche dei continui soprusi del "non proprio cordiale" vicino di casa, si sono rivolte alla polizia. I poliziotti di Borgo Ognina hanno infine denunciato l'uomo per il reato che punisce con la pena dell'arresto sino a 3 mesi chi, mediante schiamazzi o rumori, disturba il riposo delle persone.