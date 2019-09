Catania, un'abitazione come un supermercato della droga, arrestato pusher

Un vero e proprio supermercato della droga quello che è stato scoperto dai carabinieri a Catania nel corso di una perquisizione domiciliare avvenuta la scorsa notte. I militari del Nucleo Operativo della compagnia di Fontanarossa sono intervenuti in un appartamento di via Ustica, nel quartiere San Giovanni Galermo insospettiti di un continuo afflusso di persone, soprattutto giovani, all’interno di un’abitazione.

Un vero e proprio via vai di gente che ha fatto subito pensare a qualcosa di non regolare. I carabinieri a quel punto hanno deciso di fare irruzione dentro l’abitazione di Mirko Ventaloro, catanese di 30 anni. All’interno dell’abitazione, nel corso della perquisizione è stata data la conferma ai sospetti andando anche al di là di quanto si poteva immaginare. Nell’appartamento sono stati trovati e sequestrati 220 grammi di cocaina, 15 grammi di marijuana, già suddivise in dosi. Tra il materiale rinvenuto, anche gli attrezzi che di solito vengono utilizzati dagli spacciatori per il confezionamento delle dosi di droga da mettere direttamente in vendita.

Vista la quantità di persone che durante la sera ha frequentato l’appartamento, in un modo simile a come avviene nei supermercati, i carabinieri erano certi di trovare ancora altre sostanze stupefacenti e così hanno allargato la perquisizione a tutto l’edificio avendo poi ragione.

Le ricerche condotte anche nello scantinato condominiale hanno portato al ritrovamento di ulteriori 400 grammi di marijuana e 8 grammi di cocaina, anche queste ripartite in dosi pronte alla vendita al dettaglio. Tutto il materiale sequestrato, se messo in vendita, avrebbe fruttato al catanese oltre 40 mila euro. Mirko Ventaloro è stato dunque arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. Adesso il pusher si trova agli arresti domiciliari in attesa di giudizio direttissimo.