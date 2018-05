Litiga con i genitori e si lancia dal quinto piano: morta a 11 anni

Una banale discussione con i genitori, poi il salto nel vuoto. Il dramma è avvenuto a Catanzaro e ha lasciato sotto shock l'intera città. Una ragazzina di soli 11 anni si è tolta la vita lanciandosi dal quinto piano della sua abitazione, nel quartiere Piano Casa del capoluogo calabrese. È morta sul colpo. L'ipotesi dell'incidente, trapelata in un primo momento, sembra lasciare ormai il posto ad un gesto voluto.

Le cause non sono state ricostruite ancora con esattezza. Il padre e la madre della ragazzina non sono ancora riusciti a raccontare gli ultimi momenti di vita della loro figlia maggiore. Intanto la Polizia indaga sulle dinamiche dell'accaduto nel massimo riserbo. La coppia, lui agente di commercio e lei casalinga, ha altri due figli più piccoli. Secondo una prima ricostruzione pare che il litigio tra i genitori e la ragazzina fosse sull'uso del cellulare. Poco dopo l'undicenne si sarebbe lanciata nel vuoto.