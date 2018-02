Catherine Deneuve vittima di abusi: la provocazione di un'artista

Catherine Deneuve vittima di abusi. È questo il senso del fotomontaggio creato da Alexsandro Palombo, un noto artista.

A distanza di quasi un mese dalla pubblicazione della lettera di Catherine Deneuve su Le Monde non si placano le polemiche. Sulla scia del caso Weinstein, l'attrice francese aveva messo nero su bianco la propria opinione sulle molestie sessuali, sostenendo fondamentalmente la libertà degli uomini di importunare le donne e scagliandosi contro quella che ha definito una caccia alla streghe.