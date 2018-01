Cecina, tabaccaio si ribella al rapinatore e lo colpisce con una spranga

" È questione di un attimo, agisci senza pensare più di tanto ": quell'attimo per Stefano Cubeddu - tabaccaio di San Pietro in Palazzi, a Cecina - è durato 13 secondi. Il tempo per vedere entrare un rapinatore armato di coltello, essere minacciato e rispondere aggredendo il malvivente una spranga.

La rapina e la reazione

"Dammi i soldi che hai nella cassa":ha intimato il ladro nascosto dietro una sciarpa color amaranto e in perfetto italiano. E ancora: "Dammi i soldi". Sono da poco passate le 19.30 di sabato, Cubeddu non si fa prendere dal panico e risponde con un "stai calmo, ora te li do, tranquillo". Poi il tabaccaio riesce a sfruttare un attimo di eccessiva sicurezza dell'uomo riesce ad afferrare un spranga di ferro - usata per abbassare la saracinesca - e lo colpisce alla testa.

" Dopo che l’ho colpito alla testa è fuggito a gambe levate - ha raccontato Cubeddu a Il Tirreno - Ha lasciato qualche macchia di sangue sul pavimento e poi è scappato a piedi. Ho provato ad inseguirlo, ma nel tempo che ho fatto il giro del bancone aveva già preso vantaggio. Sono riuscito solo a intravederlo mentre scappava in via Mentana "

Tempestivo l'intervento dei carabinieri dopo la chiamate del gestore. Dopo aver svolto i rilievi, hanno anche acquisito i filmati delle telecamere di sicurezza. Ora è caccia all'uomo incapucciato. (Qui il video)