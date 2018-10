Celle piene, fabbriche vuote

Già non hanno soldi a sufficienza per finanziarlo, già non hanno la più pallida idea di come farlo. Sul reddito di cittadinanza l'unica certezza annunciata ieri da Di Maio con espressione severa ma giusta è che chi sgarrerà, cioè farà il furbo, rischierà sei anni di galera. Manette per i disoccupati (furbi) è la nuova frontiera del credo Cinquestelle che ogni giorno si arricchisce di una buffonata. Questa però, probabilmente suggerita da Marco Travaglio o giù di lì, le supera davvero tutte. Già non abbiamo sufficienti poliziotti e carabinieri per perseguire e arrestare spacciatori, ladri, rapinatori e assassini; già non ci sono abbastanza giudici per fare i processi ai signori appena menzionati; già le carceri sono sovraffollate a livelli di violazione dei diritti dell'uomo e noi che facciamo? Buttiamo addosso a questo sistema al collasso un'ondata di neo delinquenti inventati a tavolino da una legge stupida e inutile.

Facciamo due conti. Disoccupati e inoccupati sono oltre sei milioni. A occhio, circa metà non ha nessuna voglia di occuparsi perché vive meglio nel nero. Questi signori non rifiuteranno comunque l'assegno, ben sapendo che troveranno il modo per gabbare uno Stato pasticcione. Parliamo quindi di tre milioni di potenziali nuovi processi in tre gradi di giudizio. Ma vogliamo essere benevoli con gli italiani e diciamo che solo il dieci per cento dei non lavoratori proverà a fare il furbo. E mettiamo che non si capisce come Di Maio li vada a pizzicare velocemente uno a uno: prepariamoci quindi a seicentomila avvisi di garanzia per frode, un numero che è più del doppio delle denunce che ogni anno vengono inoltrate per qualsiasi tipo di reato civile e una volta e mezzo di quelli penali.

Inutile dire che per fare questo non abbiamo abbastanza manette e magistrati, stante che già oggi un processo dura mediamente 1.600 giorni, più o meno cinque anni. A meno che, furbescamente, quel diavolo di un Di Maio pensi di rilanciare l'occupazione creando artificiosamente la necessità di assumere ondate di secondini, forze di polizia e magistrati. Un vero genio. Ma sapete come andrà a finire? Che avremo tribunali e carceri piene e fabbriche e botteghe vuote. Perché il lavoro non ha bisogno di più manette, ma di meno tasse per chi lo offre e per chi lo fa. Vero o no, Matteo Salvini?