"Cena gratis se porti il tuo tavolo al ristorante": l'offerta della Trattoria Birra Moretti

Una cena gratis in cambio di un tavolo. È questa l'iniziativa lanciata per quest'estate dalla Trattoria Birra Moretti, nel periodo che va dal 12 al 15 giugno a Covent Garden, Londra. Come riporta Leggo, i clienti del locale potranno portare un qualsiasi tipo di tavolo: quadrato, rotondo, da caffè o in ceramica.

Come si legge nel sito web, il mobile potrà avere fino a quattro posti. "Se portare un tavolo nel centro di Londra non aiuterà a rafforzare il legame con gli amici che collaboreranno, allora ci penserà la mia deliziosa cucina", ha affermato parlando dell'iniziativa lo chef italiano Gennaro Contaldo.

Ci penserà lui, quindi, a far recuperare le forze ai clienti dopo che questi avranno trasportato il tavolo per l'affollatissimo centro di Londra. Ma anche chi non ha un tavolo a diposizioni da portare alla Trattoria Birra Moretti potra cenare nel locale contribuendo con una piccola donazione di dieci sterline alla Campagna di End Loneliness,