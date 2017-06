Cerca le figlie in tv e così scoprono l'adozione: "Non siamo oggetti"

Hanno scoperto tramite i social network di essere state adottate ma non vogliono sapere nulla della loro madre naturale. "Non siamo oggetti smarriti che qualcuno deve ritrovare: ci lasci in pace", hanno fatto sapere le figlie tramite il proprio avvocato.

Da alcune settimane una donna è stata ospitata da diverse trasmissione televisive per cercare di trovare le figlie gemelle date in adozione tantissimi anni fa. Raffaella Migliaccio è andata prima da Barbara D'Urso nello studio di Pomeriggio 5, poi a Chi l'ha visto? e ancora in trasmissioni locali, per cercare di entrare in contatto con le figlie, divulgando i loro nomi, messe al mondo quando la donna era ancora minorenne. Non ottenendo un riscontro ha utilizzato anche la propria pagina Facebook, pubblicando il certificato di nascita. Le ragazze, oggi 30enni, sono così venute a sapere di essere state adottate, subendo un vero e proprio trauma. Lo choc è stato forte soprattutto per una delle due donne che, visto lo stato di gravidanza, è finita più volte in ospedale.