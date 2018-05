"Cercasi prosciuttine". Polemica per un annuncio di lavoro a Perugia

Cercano "prosciuttine" part-time o full time. Fa discutere l'annuncio di lavoro affisso sulla vetrata di un'osteria di Perugia. Di fianco alla scritta definita sessista appare l'immagine di Miss Piggy, personaggio dei Muppet.

Come riportato da La Nazione, le polemiche non hanno tardato ad arrivare. Molti hanno commentato dicendo che si tratta di un'offesa nei confronti delle donne. Peccato che siano state proprio loro ad inventarsi questo volantino. "Sono state proprio le ragazze che collaborano con noi a inventare questo termine, perché il nostro è un ambiente giovane e allegro - ha spiegto al quotidiano Dario Leoncini, titolare dell'azienda che aprirà prossimamente - È una cosa spiritosa e nessuna di loro si è mai sentita in imbarazzo e, tanto più, offesa".

In ogni caso, che piaccia o no, le aspiranti candidate a diventare "prosciuttine" non sono mancate. E Leoncini, come lui stessso ha riportato, ha ricevuto già diversi curricula: "Ne abbiamo ricevuti ben 43 e abbiamo già iniziato a fare i colloqui di lavoro".