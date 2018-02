Cesena, ancora botte a scuola: studente prende a pugni prof

Un altro caso di violenza a scuola. Un ragazzino delle medie ha dato un pugno in piena faccia a una prof, apparentemente senza nessun motivo.

Come racconta il Resto del Carlino, lo studente frequenta una secondaria di primo grado nella Valle del Savio, nella provincia di Forlì-Cesena. Il ragazzo - conosciuto per i suoi atteggiamenti un po' troppo vivaci - stava disturbando la lezione improvvisandosi spadaccino con una cacciavite in mano. Così l'insegnante aveva cercato di calmarlo: il suo intervento era stato richiesto proprio perché in passato era riuscita a gestirlo. Ma stavolta lui ha risposto con un pugno che le ha ferito il naso e l'ha costretta a una prognosi di cinque giorni.