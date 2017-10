A che età si può uscire da soli da scuola? Una circolare lo rivela

Da che età un bambino può tornare a casa da scuola da solo? Non prima di aver compiuto 14 anni.

Lo sottolinea una circolare che sta facendo il giro di molte scuole medie in tutta Italia e che richiama il codice penale: "Per i minori di 14 anni è prevista una presunzione assoluta di incapacità", recita la circolare diramata dai presidi, "Chiunque abbandona una persona minore di anni 14 della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni".

Questo significa, spiega oggi il Corriere, che fino a che il ragazzo non avrà compiuto 14 anni i professori devono averli in custodia e al suono della campanalla non possono farli uscire fino a che non vedono il volto di chi è autorizzato a recuperarli (con tanto di documento di identità registrato a inizio anno scolastico). Pena il rischio di una denuncia per abbandono di minore.

"Capisco il disagio delle famiglie e tutti appoggiamo la ricerca di autonomia dei ragazzi, ma poi arrivano giudici e sentenze a sconfessare tutto", spiega sempre al Corriere Cinzia Giacomobono, preside dell’istituto Parco degli Acquedotti di Roma, che ricorda il caso di uno studente morto 15 anni fa investito dallo scuolabus e per cui la Cassazione ha condannato recentemente la scuola e il Miur.

Firmare una liberatoria e autorizzare i figli ad uscire da soli da scuola è inutile: "Non ha alcun valore", dice la preside, "Anzi, rischiamo di essere considerati complici di quei genitori che abbandonano minori di 14 anni".