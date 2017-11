Che non riposi in pace

Quando un uomo muore si è soliti dire, chiunque sia: pace all'anima sua. Io invece in questo caso mi auguro che l'anima di Totò Riina non abbia mai pace, come quelle dei dannati che Dante colloca nel settimo cerchio della Divina Commedia, a mollo per l'eternità nel sangue bollente delle loro vittime. So bene di non essere nessuno, e di non avere requisiti e titoli per emettere sentenze, tanto più divine. Ma questo è ciò che penso. Penso che Totò Riina abbia vissuto fin troppo a lungo e fin troppo bene (anche in carcere), credo che il male che ha fatto sia tale che i venti e passa anni passati in cella di isolamento siano stati per lui poco più di un pizzicotto.

Dalle 3,37, ora del decesso, dell'altra notte c'è un bastardo mafioso in meno sulla Terra, ed è una buona notizia. Non mi commuove il lutto dei parenti, mi indigna la richiesta di «silenzio e riservatezza» avanzata dalla figlia e vorrei vedere indagati per apologia della mafia i non pochi mafiosi che in queste ore in varie forme rimpiangono pubblicamente e privatamente il loro eroe.

Si sarebbe potuto provare un minimo di pietas se Riina si fosse limitato a scalare la mafia uccidendo e facendo uccidere - come ha fatto - centinaia di mafiosi sui rivali, persone delle quali non sentiamo alcuna mancanza. No, la belva è andata oltre. La sua è stata una mattanza di chiunque intralciasse i suoi piani, dai politici (tra i quali il fratello del presidente Mattarella) ai magistrati (Falcone, Borsellino, ma non solo), poliziotti e carabinieri. E poi le stragi con le bombe di cittadini qualunque, al solo scopo di intimorire lo Stato.

Riina non si è mai pentito perché «io non ho nulla di cui pentirmi». A me poco importa dei segreti che si porta nella tomba, mi accontento che ora è lui in una tomba, che possibilmente dovrà essere anonima perché né un fiore né una preghiera possano mai alimentare la memoria o consolare un suo seguace. Lo dobbiamo al ricordo delle tante vittime innocenti, ai loro parenti. Lo dobbiamo a chi non ha mai incrociato la mafia ma ha visto figli e amici perdersi nel fiume di droghe che, alimentato da Riina, ha invaso l'Italia per placare la sua fame di denaro e potere.

Lo so bene che oggi non finisce la mafia. Ma almeno è finito lui, e mi spiace che lo abbia fatto - a differenza delle sue vittime - assistito e confortato dai suoi familiari, concessione fin troppo generosa di uno Stato civile.