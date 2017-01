Il chiarimento di Madonna: "Fraintese le mie parole su Trump, voglio fare una rivoluzione dell'amore"

Un discorso infuocato quello pronunciato da Madonna durante la "Whomen's March", in cui la star aveva parlato con un linguaggio esplicito e in cui aveva detto di aver addirittura pensato di "far saltare la Casa Bianca" dalla elezione di Donald Trump, ma di aver scelto invece l'amore.

Queste parole non sono passate inosservate e i sostenitori del presidente Donald Trump hanno reagito in modo piuttosto duro. Madonna, quindi, è stata costretta a chiarire la sua posizione dicendo che le sue parole sono state riprese "assolutamente fuori dal loro contesto".

"Non sono una persona violenta. Non predico la violenza ed è importante che la gente sappia e comprenda il mio discorso nella sua interezza, non estrapolando una sola frase", ha scritto su Istagram. Anzi, quello che lei propugna sarebbe sì una rivoluzione, ma "una rivoluzione dell'amore"