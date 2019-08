Chiedi a Rousseau: "Tutto bene a casa?"

«La domanda è mal posta. Forse tu volevi chiedere: che ore sono?». Così rispondeva imbarazzato Quèlo, il cialtronissimo e geniale profeta creato da Corrado Guzzanti, a chi lo metteva in imbarazzo con domande trabocchetto.

I 5 Stelle, che in imbarazzo sono da quando hanno dovuto aprire un tavolo per non perdere due poltrone, per evitare che la base bocci il matrimonio di interesse con i nemici di sempre, hanno deciso di sottoporre agli elettori un quesito-sciarada sul generico Conte-bis. Senza mai citare il Pd, come Di Maio al Colle. Occhio non vede, voto non duole.

Ecco dunque la fanta-lista dei prossimi referendum che i grillini presenteranno ai loro elettori su «Russò» per essere sicuri di farsi rispondere sì.

1) vuoi bene alla tua mamma?

2) Conte ha più capelli di Minniti? (ps. specificare che non si parla dell'allenatore trapiantato dell'Inter);

3) concordi sul fatto che sulla carbonara non ci vada la marmellata di ribes?

4) posto che zero moltiplicato per qualsiasi numero dà sempre zero, autorizzi ogni parlamentare M5S a fare fino a 27 «mandati zero»?

4) sei d'accordo che morire nel sonno a 110 anni dopo una vita di gioie sia preferibile a morire di stenti a 30 anni dopo indicibili dolori?

6) vuoi abolire la povertà, con pene più severe per chi si ostina ad essere un morto di fame solo per danneggiarci?

7) sei favorevole al teletrasporto al posto della Tav?

8) sei favorevole alla «Democrazia Diletta», cioè che ogni italiano potrà andare a cena con la Leotta quando vuole? (ps. solo per cittadini maschi);

9) vuoi l'effigie di Di Maio sull'etichetta del Caffè Borghetti in memoria dei bei tempi da bibitaro al San Paolo?

10) sei d'accordo che vincere la Champions League è meglio che retrocedere in B?

11) la Raggi non sembra un po' la moglie di Clooney?

12) sei d'accordo che da domani i poliziotti non portino più il casco ma la pochette?

13) ti piace andare in vacanza? (ps. allegare la foto di Dibba che dà l'esempio);

14) apprezzi la proposta Toninelli che risolverebbe l'emergenza sbarchi spostando il tunnel del Brennero fra Tripoli e Lampedusa così non annega più nessuno? NB: non lo gestirà Autostrade!

15) come se fosse antani anche per te soltanto in due, oppure in quattro anche scribai con cofandina; come antifurto, per esempio?

16) pensi anche tu che il «nuovo umanesimo» sia meno pericoloso del nazismo?

17) vuoi abolire tutti i Comuni che iniziano per Bibb e finiscono per iano?

18) guerra brutta e pace bella. Approvi?

19) tutto bene a casa?

20) non ti senti vagamente preso per i fondelli quando leggi questi quesiti?