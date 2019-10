Non vai alla visita medica? A Chieti devi pagare una multasame

Hai prenotato un esame o una visita alla Asl e all'ultimo momento non puoi presentarti per colpa di un imprevisto? Potresti incorrere in una multa. Dunque a Chieti i cittadini dovranno comunicare entro 72 ore la volontà di rinunciare alla prestazione, altrimenti scatterà una sanzione amministrativa di 36,15 euro o di 46,15 euro qualora si dovesse trattare di una Tac, di una risonanza magnetica o di una Pet.

La decisione è stata intrapresa dopo che dall'ottobre del 2016 fino allo scorso luglio si sono registrate ben 26.240 assenze senza cancellazione. Ma anche perché l'obiettivo è quelli di effettuare una sforbiciata drastica sulle liste d'attesa.

"Attese più brevi"

Come riportato da Il Centro, dall'azienda sanitaria teatina hanno fatto sapere che " per approdare ad attese più brevi è stato scelto un approccio a tenaglia, con azioni diversificate a partire da un aumento dell'offerta, resa possibile grazie a prestazioni aggiuntive, effettuate dal personale Asl, e con altre acquistate dal privato accreditato, laddove necessario ". Nello specifico dovrà esserci equità " tra le agende messe a disposizione per le visite a pagamento e quelle a carico della sanità pubblica ".