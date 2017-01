"Ci sono altre priorità...". Così l'hotel di Rigopiano è stato lasciato sotto la neve

"Siamo tutti all'oscuro, non sappiamo niente di niente" . Il padre di una ragazza dispersa nella tragedia dell'hotel Rigopiano, intervistato da Raffaella Calandra su Radio 24, racconta il dramma della valanga che si è portata via decine di innocenti. Racconta dell'allarme lanciato e rimasto inascoltato, racconta dell'orrore di rimanere bloccati dalla neve e racconta il dolore di sapere la figlia tra le macerie dell'albergo.

L'ultima volta che l'ha sentita risale a "ieri, alle quattro" . "Un solo un messaggio - spiega l'uomo - perché i telefoni non funzionavano" . "Loro, da ieri mattina, chiedevano di essere sbloccati, ma hanno risposto che c'erano altre priorità... - aggiunge - e hanno abbandonato a pulire su" . La figlia è la responsabile del centro benessere dell'hotel. Nella struttura, spiega il padre, "erano una ventina, venticinque, più otto-nove dipendenti" .