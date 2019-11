Il ciclone mediterraneo si abbatte sulla Penisola: maltempo da sud a nord

Un ciclone mediterraneo, in questo momento collocato appena a sud della Sicilia, sta provocando condizioni di serio maltempo su tutta la penisola, in particolar modo sull'isola e sulle regioni meridionali. Come si può vedere dalle immagini del satellite, il vortice si muove in senso antiorario e con le sue spire coinvolge praticamente tutta l'Italia.

I fenomeni più forti, però, li avremo inizialmente sui settori ionici della Calabria, sull'area centro-meridionale della Basilicata e quella centro-settentrionale della Puglia. Su queste zone si manterrà elevato il rischio di nubifragi e conseguenti allagamenti, alluvioni lampo e rischi idrogeologici specialmente a ridosso delle aree montuose. Si raccomanda dunque la massima attenzione. Il ciclone provocherà intensi venti che provocheranno mareggiate sulle zone esposte.

Sulle regioni centro-settentrionali le condizioni meteo vedranno cieli ovunque coperti con piogge sparse che diventeranno più intense con il passare delle ore quando l'occhio ciclonico tenderà a posizionarsi sul Mar Tirreno per coinvolgere più direttamente Sardegna, Campania, Lazio, Toscana, Umbria ed in serata anche le regioni adriatiche ed il nord-est proseguendo nel suo moto verso nord. I venti saranno forti su tutte le zone più vicine al centro del vortice e le piogge cadranno intense e per molte ore consecutive.

La neve cadrà copiosa sulle Alpi centro-orientali, al di sopra dei 1200 metri sulle Dolomiti ma a quote più basse sull'Alto Adige. A causa dei forti venti da sud collegati al ciclone, l'acqua alta a Venezia potrebbe raggiungere un picco di marea eccezionale fino a 140 cm.

Le giornate centrali della settimana, mercoledì e giovedì, vedranno una breve ed interlocutoria tregua dal maltempo sul nostro paese: residue piogge, certamente non paragonabili a quelle di queste ore, saranno ancora possibili al nord-est, al centro-sud e sulle due Isole Maggiori ma anche su queste zone si faranno largo ampie schiarite.

L'attenzione, però, è rivolta al tardo pomeriggio di giovedì 14 novembre quando, dalla Francia, una nuova ed intensa perturbazione sarà pronta a tuffarsi sul Mediterraneo influenzando, in un primo momento, soprattutto le regioni di nord-ovest e la Sardegna con piogge e temporali abbondanti. Questa perturbazione, unita ad un'altra fase di maltempo che prenderà vita sull'Africa settentrionale, condizioneranno pesantemente il meteo del week-end quando, ancora una volta tutta Italia, si troverà sotto cieli coperti e fenomeni intensi e persistenti.

Durante la nuova fase di maltempo le temperature scenderanno sensibilmente soprattutto al nord dove non si escludono le prime nevicate anche in pianura della stagione, specialmente in Piemonte.

Qui tutte le previsioni