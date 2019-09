Cina, apre portellone aereo: "Volevo un po' d'aria fresca"

Aveva caldo, voleva prendere aria fresca. Una donna, passeggera ospite della compagnia asiatica Xiamen Airlines, ha pensato bene di aprire il portellone dell'aereo d'emergenza durante la fase di decollo, con lo stravagante obiettivo di prendere una boccata d'aria. L'episodio è accaduto in Cina. A riportare la notizia è stato il quotidiano britannico Express. La scena, a dir poco surreale, è stata dettagliatamente documentata da un passeggero, che ha ripreso il tutto, nonostante lo smarrimento per quanto stesse avvenendo. Lo sciagurato gesto della signora, un'arzilla 50enne, non ha avuto fortunatamente conseguenze drammatiche. L'aereo, dopo il fuori programma che ha scatenato il panico tra gli altri passeggeri, è infine riuscito a raggiungere la destinazione, atterrando a Lanzhou.

La donna, una turista, si è giustificata con i passeggeri e i membri dell'equipaggio affermando di aver bisogno di aria fresca. Una volta passato il panico generale, giustificato dal rischio di morire in volo, il portellone d'emergenza è stato regolarmente chiuso. Il video riguardante l'accaduto è diventato ben presto virale e su Youtube ha ricevuto in poche ore 18 milioni di visualizzazioni. Il filmato, della durata di pochi secondi, mostra l'uscita di emergenza aperta. L'aereo era decollato dall'aeroporto internazionale di Wuhan Tianhe, in Cina. La notizia è stata riportata da numerosi media internazionali, proprio per la bizzarria dell'evento, che si è concluso tuttavia nel migliore dei modi.

Ricordiamo come in passato siano avvenuti gesti analoghi, alcuni dei quali hanno riportato conseguenze a dir poco tragiche. Si rammenta, ad esempio, il caso di Alana Cutland, studentessa 19enne del Madagascar, che lo scorso luglio aveva aperto il portellone dell'aereo su cui era a bordo, precipitando da un'altezza di 5mila metri.