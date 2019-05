Huawei minaccia azioni legali contro Google

Una vera e propria guerra scaturita tra Cina e Stati Uniti d'America che non si combatte con le armi ma con la tecnologia. Qualche giorno fa la decisione di Google di ritirare le licenze Android ad Huawei e quindi, di fatto, di non concedere più al colosso tecnologico cinese l'utilizzo del sistema operativo più utilizzato al mondo. Panico tra gli utenti che già dai forum hanno cominciato a dire che molto probabilmente Huawei scomparirà visto che, anche qualora riuscisse a sviluppare un proprio sistema operativo o comunque ad utilizzare Android Open Source lo smartphone subirebbe gravissime amputazioni: prima fra tutto l'impossibilità di utilizzare Gmail o Chrome. Fondamentali. Il danno che gli Stati Uniti hanno arrecato a Huawei sono ingenti. Anche perché, non solo Google li ha abbandonati ma un po' tutte le aziende della Silicon Valley stanno cominciando ad indietreggiare dopo che l'azienda di Shangai è entrata nella black list statunitense ed è ritenuta "pericolosa" per la sicurezza nazionale. Broadcom, Xilinx, Qualcomm e Intel sono soltanto alcune che si sono ritirate dal commercio con il gigante delle telecomunicazioni cinesi. Queste società sono importantissime e fondamentali visto che fornivano indispensabili processori e pezzi per gli smartphone.

Su Il Messaggero si legge che soltanto due anni fa il Ceo di Huawei commentava i rapporti commerciali con Google definendoli "Ottimi" e assolutamente privi di nubi.

E la Apple? La società di Cupertino potrebbe essere la vittima di questa importante guerra tecnologica che si sta combattendo, avendo vitali rapporti commerciali con l'Oriente. Infatti la Mela Morsicata basa la maggior parte (se non tutta) la sua produzione sulla forza lavoro cinese. Le vendette cinesi potrebbero quindi non tardare ad arrivare e l'azzoppamento Apple è già stato previsto da moltissimi. Il movimento Boicotta Apple si è ingigantito nel paese asiatico da quando i rapporti tra i Stati Uniti e Cina si sono inaspriti.

Non solo Usa. In molti analisti mettono sul tavolo l'eventualità che si potrebbero generare vere e proprie vendete che andrebbero a danno del consumatore: se si pensa che in Italia moltissimi reti mobili sono di proprietà di Huawei si riesce immediatamente a capire che danno potrebbe nascere se l'azienda decidesse di "chiudere" la linea.

La Samsung si è quindi tolta dai piedi il suo principale competitor per gli smartphone con sistema operativo Android e può brindare mentre Pechino afferma a sostegno dei diritti legittimi delle società che dipendono bilateralmente da Usa e Cina.