Cinecittà, brucia la Roma antica degli studios

Cinecittà è avvolta dalle fiamme. Ma non si tratta degli effetti speciali, richiesti da un regista che sta girando un film catastrofico. Al contrario, nella notte, un incendio ha distrutto una parte degli studios.

Venerdì notte, a partire dall'1, è divampato un incendio, che ha invaso la ricostruzione di Roma antica, parte del set della serie tv Rome, che era stata prodotta dall'americana Hbo, che si trova negli stabilimenti cinematografici sul lato di via Vincenzo Lamaro. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che sono giunti sul posto con sei squadre e due autobotti. Le dimensioni dell'incendio, mostrato in un video girato dai pompieri, erano così estese che solo questa mattina è stato possibile domarlo, nonostante sia ancora presente molto fumo.

#Roma #7lug, #incendio nella notte negli studi cinematografici di Cinecittà: sei squadre #vigilidelfuoco hanno spento le fiamme di tre capannoni adibiti a deposito di scenografie. Ancora in corso le operazioni di bonifica #soccorsiquotidiani pic.twitter.com/hk7rBVEFoK — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 7 luglio 2018

Sembra che ad andare a fuoco siano state le zone della Basilica Giulia e l'entrata del set di Roma, cioè l'ingresso che porta alla via Sacra. L'incendio si sarebbe propagato velocemente a causa del vento, investendo la struttura di vetro resina e sbriciolandola completamente. Le foto dei vigili del fuoco mostra ciò che rimane dell'intera struttura.

Le scenografie andate a fuoco erano state utilizzate in diverse occasioni, anche per visite guidate e feste private. I pompieri hanno avviato un'indagine, per risalire alle cause del rogo, nel quale fortunatamente non ci sono stati feriti.