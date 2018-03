Claudia Gerini su Roma: "Bellissima donna che non fa la doccia"

"Quant'è zozza 'sta città". Sarebbe questo il commento di Jessica, la "coatta" di "Viaggi di nozze".

Ne è certa Claudia Gerini che nel '95 interpretava proprio il personaggio del film di Carlo Verdone. "Siamo arrivati a un livello di non ritorno", dive l'attrice a Circo Massimo su RadioCapital, " Bisogna fare qualcosa e presto. Il degrado è arrivato anche in zone super centrali della città. Il mondo ha bisogno di Roma, e di una Roma bella e messa bene. Roma è una bellissima donna che da dieci anni non si fa la doccia ".

Nonostante le parole non proprio lusinghiere, la Gerini si dice ancora fiduciosa nell'Italia: "Ci sono tanti buchi neri e tante cose da migliorare, ma è un Paese storicamente talmente ricco e bello: ci si vive bene", spiega, "Andrebbe riparato il sistema, che fa acqua da tutte le parti: la gente ha bisogno di lavoro, di servizi, di infrastrutture. Non possiamo essere il fanalino di coda dell’Europa. Sono fiduciosa".

Dal punto di vista politico, però, l'attrice è delusa da Matteo Renzi: "Pensavo meglio", dice, "Ci ho creduto, penso che abbia fatto un ottimo lavoro ma adesso deve fare una buona opposizione". Ed è "un pochetto" spaventata da M5S e Lega: "Non dormo tra quattro cuscini", ammette, "Ma anche loro dovranno trovare un punto d’incontro. Sono come diavolo e acqua santa, d’accordo non ci vanno e penso che ai 5 stelle venga l’orticaria a pensare a un accordo con Berlusconi. Ma un accordo dovrebbero farlo".