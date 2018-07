Con la coca in auto tenta di forzare il posto di blocco, preso

Forza il posto di blocco e tenta di disfarsi della coca che trasportava in auto, arrestato dopo un inseguimento per le strade di Salerno un 39enne.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato e bloccato dai carabinieri dopo che, a bordo della sua Smart, aveva tirato dritto alla paletta dell’alt intimatogli dai militari che stavano svolgendo un normale servizio di pattugliamento e controllo sulla circolazione stradale nella città campana.

Il 39enne, approfittando delle dimensioni ridotte dell’automobile, ha cercato di seminare le gazzelle dell’Arma, infilandosi – ad alta velocità . nelle stradine strette del centro. Quando poi s’è vista tagliata ogni via di fuga dall’intervento dei rinforzi inviati a fermare la sua folle corsa, che cercato di speronare un’auto dei carabinieri. Senza riuscirci. Bloccato, è stato arrestato e trasferito nella casa circondariale di Salerno Fuori dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Durante la corsa, come riporta Il Mattino, il 39enne ha tentato di disfarsi della droga che stava trasportando, nascosta in un marsupio. Si tratta di quasi un chilo e mezzo di cocaina per un valore di mercato quantificato in una somma prossima ai 50mila euro.