Col maltempo fioccano le fake news, i disagi dei genitori

L’ultima frontiera delle fake news è molto più quotidiana di quanto si possa immaginare. La necessità delle famiglie di ottenere informazioni per fronteggiare i problemi causati dall’ondata di freddo che ha assediato l’Italia ha prodotto un nuovo fenomeno che ha ingannato molti cittadini e costretto le amministrazioni comunali a intervenire pubblicamente per ristabilire la verità.

Girano sui gruppi locali di Facebook e su quelli di Whatsapp, i fake che replicano ordinanze comunali di chiusura delle scuole per il maltempo o i profili istituzionali di sindaci e amministratori che avvisano di (presunti) provvedimenti assunti. Da Napoli a Salerno, le immagini fasulle hanno convinto molti genitori a tenere a casa i figli e fatto esplodere le polemiche.

Tutto è iniziato lunedì a Napoli quando Luigi De Magistris, direttamente dal suo profilo "Sindaco per Napoli", è stato costretto a denunciare una “fake news”. Nel fine settimana scorso è iniziata a circolare online uno screenshot ritraente uno stato pubblicato da De Magistris riguardante la chiusura delle scuole per proprio per quello stesso giorno, lunedì 26 febbraio. Peccato, però, fosse solo una bufala. Sburgiadata dall'ex pm con una breve didascalia di chiarimento: "È una fake news quella che da pochi minuti gira su alcuni social e che riferisce di una chiusura delle scuole disposta per due giorni dal Sindaco di Napoli Luigi de Magistris di cui si imita il profilo. Il primo cittadino ha già dato disposizioni per una immediata denuncia alla polizia postale".

Nei giorni scorsi, poi, un’altra “fake” ha fatto il giro dei gruppi di mamme e papà napoletani. Una (falsa) ordinanza, dello stesso tenore, riportante la dicitura di Città Metropolitana di Napoli. Le scuole sono rimaste chiuse, ma quel documento in rete era solo un falso.

Casi simili, poi, si sono verificati anche in altre città della Campania. A Salerno, il sindaco Vincenzo Napoli è stato costretto a rettificare la ridda di notizie infondante secondo cui le scuole, già da ieri, sarebbero rimaste chiuse per il maltempo: “Le scuole, dunque, saranno regolarmente aperte. Stanno circolando false notizie sulla chiusura degli istituti scolastici per domani a Salerno. Sono fake news prive di fondamento”. Problemi anche a Castellammare di Stabia, comune in cui di recente è caduta l’amministrazione e perciò retto da un commissario che, stando alle immagini corse in lungo e in largo per il web, avrebbe firmato la chiusura delle scuole. Non era vero e perciò s’è visto costretto a pubblicare, sul sito ufficiale dell’ente, la smentita alle fake news: “In considerazione del fatto che stanno pervenendo molte richieste per conoscere eventuali determinazioni sulla chiusura delle scuole anche per il giorno 1 marzo 2018, nonché sulla veridicità di presunte ordinanze, fatte circolare impropriamente sui social network, si comunica che sino a questo momento, 28 febbraio 2018 - ore 16,00, non risulta adottata nessuna ordinanza da parte del Commissario Straordinario”.