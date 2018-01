Como, terrorismo: arrestato un egiziano. Il figlio combatte in Siria

Padre e figlio egiziani, di 51 e 23 anni, sono stati arrestati per associazione con finalità di terrorismo. Le forze dell'ordine hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i due, che sono residenti in provincia di Como. L'operazione, denominata 'Talis pater', è stata condotta dalla Digos della questura di Milano e Como.

Con provvedimento del Ministro dell'Interno è stata rimpatriata, per motivi di sicurezza pubblica, anche la moglie e madre dei due, cittadina marocchina 45enne.

Padre e figlio

Il padre aveva combattuto come mujaeddin in Bosnia e si trova ora in carcere. Il figlio, Saged Sayed Fayek Shebl Ahmed, 23enne foreign fighters, colpito dal mandato d'arresto, è attualmente combattente in Siria, ma "ci sono ragionevoli motivi perchè possa tornare in Italia o in Europa" . Nel giugno 2014 Saged è partito per la Turchia e attualmente combatte nel governatorato di Idlib.

La madre ha sempre supportato il figlio e lo incitava a rimanere a combattere. "Per loro era un orgoglio" , ha dichiarato il magistrato Alberto Nobili. "Inviavano al figlio 200 euro al mese per il suo mantenimento in Siria".

La famiglia

Dalle indagini è emersa una famiglia modesta ma completamente votata al terrorismo. I genitori si dicevano orgogliosi del figlio, mentre denigravano il figlio minore "chiamandolo 'cane' perchè frequentava ragazze occidentali" . La terza figlia veniva indotta anche lei a svilupparsi nell'ambito della legge islamica.

Le intercettazioni