Il Comune di Rimini scambia la bandiera ungherese per il Tricolore

I colori, questo è vero, possono quasi sembrare gli stessi. Ma la bandiera è unica. Specialmente se siamo in Italia e si parla del Tricolore.

Che dire allora della clamorosa svista del Comune di Rimini, che per annunciare la festa del 2 giugno ha postato sulla pagina Facebook dell'amministrazione la bandiera ungherese? Che è sì bianco-rosso-verde, ma è contraddistinta da tre strisce, con il rosso in alto e il verde in basso. Mentre il Tricolore, ricorda l'art 12 della Costituzione, è "verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni".

La gaffe non è sfuggita all'occhio attento dei tanti internauti, lesti a pizzicare il funzionario comunale distratto. "Il responsabile deve chiedere scusa caro un tantinello di vergogna....Il Tricolore è il nostro simbolo nazionale, per cui sono morti milioni di uomini", scrive infuriato Luca Grossi. E a seguire una ridda di commenti fra l'ironico e il furibondo.

Dopo poche ore, però, il Comune corregge il tiro e porge le proprie scuse a tutti: "Si è trattato di un errore nell'allegare l'immagine, un errore grafico dettato da una svista".