Veneto, al concorso da chirurgo in 82 per 7 posti

La crisi si fa sentire anche per i medici e al concorso indetto dall'Ulss 2 Marca Trevigiana si presentano in 82 per 7 posti suddivisi all'interno dei vari reparti di chirurgia della stessa azienda

" Possiamo dire che il numero di iscritti è stato davvero importante raggiungendo quota 163. Stamane i candidati specialisti in chirurgia generale che si sono presentati, per svolgere la prova scritta, sono stati ben 82 per 7 posti disponibili ", è il direttore delle Unità Operative degli ospedali Montebelluna e di Castelfranco Veneto. I sette che riusciranno ad aggiudicarsi il posto andranno a svolgere la propria professione all'interno dei presidi ospedalieri di Conegliano, Castelfranco, Montebelluna e Vittorio Veneto fa sapere OggiTreviso che ha riportato la notizia.

Il concorso è suddiviso in una prova scritta oltre che in una pratica e orale, il tutto si concluderà nel più breve tempo possibile per far sì che l'azienda riesca a far entrare a regime i nuovi medici il prima possibile.

Soltanto qualche mese fa l'emergenza medici degli ospedali italiani, infatti per rendere il sistema sanitario italiano ben oliato occorrerebbero altri 2mila camici bianchi. Spaventano i pensionamenti: i prossimi mesi soltanto nella regione Lombardia andranno in pensione intorno ai 1500 medici.