Il conduttore Red Ronnie in ospedale a Sanremo per il dolore a una costola

Il conduttore televisivo e critico musicale Red Ronnie (al secolo Gabriele Ansaloni) è stato costretto a recarsi, nel pomeriggio, al pronto soccorso dell’ospedale di Sanremo per il dolore a una costola. È stato lo stesso artista ad ad annunciarlo sulla propria pagina Facebook, nella quale ha pubblicato una foto, che vedete qui in pagina, corredata dalla scritta "Sanremo, ospedale. Nelle mie storie qui su Instagram news e referto. Comunque problemi a una costola".

Ci spostiamo, dunque, su Instagram e in un video pubblicato prima delle lastre, avverte: "Sono a Sanremo, ospedale, stasera devo presentare ma ho un male tremendo, credo di essermi rotto una costola filmando i Tinturia ad Agrigento”.

Passano i minuti e finalmente arriva l’atteso responso: "L'esito è che una vecchia costola, che non si era saldata bene, che mi ero fratturato filmando Cremonini, si è riacuttizzata e quindi ho dei dolori. Ho cancellato un po' di impegni”. Per fortuna, comunque, sembra nulla di grave, anche se il fastidio che può dare il dolore a una costola non va certo sottovalutato. Molti i messaggi con l’augurio di pronta guarigione per l’artista.