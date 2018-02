Confessa 137 casi di pedofilia e abusi sessuali sul web: condannato a 32 anni

Ha confessato ben 137 casi di pedofilia e abusi sessuali perpetrati sul web. Un ricercatore universitario è stato condannato a 32 anni di carcere.

Come riporta il The Guardian, Matthew Falder è il 29enne che si è aggiudicato il titolo di molestatore più prolifico della storia inglese. Il ricercatore dell'università di Cambridge, in Inghilterra, si è infatti dichiarato responsabile di ben 137 casi di pedofilia e abusi sessuali perpetrati tramite il dark web. Nonostante un così elevato numero di reati commessi, la Birmingham Crown Court lo ha condannato a soli 32 anni di carcere.

Tra le vittime, che non hanno mai incontrato personalmente il 29enne, ci sono anche un bambino di 4 anni, violentato da alcuni teenager su incitazione del ricercatore, e una giovane spinta, sempre attraverso conversazioni via chat, a mangiare cibo per cani. Inoltre l'uomo istigava le persone adescate sul web a fotografarsi in pose umilianti e a inviargli le immagini.