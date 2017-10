Confessa a una donna di essere gay e lei lo violenta

Una confessione intima e un'atroce violenza: si riassume così la storia di Frank McGowan, un ragazzo che denuncia le molestie sessuali subite da una donna durante una festa.

Il racconto della violenza

" Mi sono sentito violentato " ha raccontato il giovane. I fatti risalgono al 2015 quando Frank ha incontrato Cheryl Cottrell ad un party. Lui le racconto di essere omosessuale, lei di tutta risposta assume un atteggiamento sessulmente esplicito e molesto. Frank decide di chiudere la conversazione, la Cottrell approfittando di un momento di distrazione, in cui il ragazzo è chinato, lo penetrato nell'ano con le dita, con tanta violenza da farlo sanguinare.

" Mi sento ancora vuoto e sconvolto per quello che è successo ": ha dichiarato Frank dopo 24 mesi di silenzio. E ha aggiunto: " Mi sono sentito l'unico uomo al mondo ad aver subito una violenza simile, cerco ancora di superare quel momento ". La donna dal canto suo ha sempre negato.