Continua l'allarme maltempo, disagi su autostrade e linee ferroviarie

Continua a salire il tragico bilancio causato dall'ondata di maltempo che da domenica scorsa si è abbattuta su tutta l'Europa. Diversi decessi per assideramento sono avvenuti in Slovacchia, Repubblica Ceca, Spagna, Lituania, Francia, Serbia, Slovenia, Romanie e Italia, per un totale di 55.

Pioggia gelata in Emilia Romagna

In Italia sono diversi i disagi causati dalle intemperie. La pioggia gelata caduta in queste ore ha reso necessaria la chiusura di alcuni tratti autostradali in Emilia Romagna, su A13, A14 e A1. Lo comunica Autostrade per l'Italia, spiegando che il fenomeno del gelicidio non può essere contrastato con le operazioni di salatura del manto stradale, che su questi tratti si stanno ripetendo ininterrottamente da oltre 48 ore.

Mobilità in tilt in Liguria

Nevica abbondantemente nel Savonese e nel ponente di Genova, mentre sulla costa del capoluogo i fiocchi lasciano spazio alla pioggia. Risveglio complicato in Liguria per una nuova giornata contraddistinta dal maltempo. Prosegue l'allerta meteo arancione per neve a Genova fino alle 15. Stesso tipo di allerta anche sul resto della regione, escluso l'estremo Ponente. Molti i disagi legati alla viabilità: al confine tra le province di Genova e La Spezia code in A12 tra La Spezia e Sestri Levante poco dopo l'alba, a causa del ghiaccio che si è formato dopo le abbondanti nevicate, si sono registrati diversi incidenti.

Ancora disagi anche sulle linee ferroviarie. La circolazione dei treni è stata sospesa sulle linee Genova-Milano, Genova-Torino, Genova-Savona e Parma-La Spezia a causa del gelicidio che ha ghiacciato le linee di alimentazione elettrica dei treni. In Emilia Romagna e in Veneto, dove era prevista per oggi un'offerta dell'80%, i treni stanno invece viaggiando in percentuali maggiori. Sulla restante rete regionale la circolazione procede con regolarità. Garantito il 100% dell'offerta dei treni ad alta velocità.

LE PREVISIONI REGIONE PER REGIONE