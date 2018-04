Il coraggio di oggi è la viltà di ieri

Soprattutto, al di là di tutto, quanto è brutto quello che dice Asia Argento? Vuole riportare le donne indietro di vent'anni? Vuole dire che non poteva denunciare Weinstein di averla stuprata quando il fatto è accaduto, non dopo vent'anni? Cosa glielo impediva? E perché non dice cosa la spingeva a tacere, e a mostrarsi in pubblico sorridente con il suo stupratore? I tempi non erano maturi? Eppure lei stessa dice che un anno prima del suo stupro la violenza sessuale era diventata reato contro la persona. Dunque i tempi erano maturi. E perché non dice oggi chi l'ha minacciata di morte con i suoi figli, e perché? Per la sua denuncia? O perché sui social tutti esagerano, e fanno il teatrino delle minacce e degli insulti di cui tutti siamo vittime?

E non è vero che le donne tacciono perché hanno paura di non essere credute, come scrive la Boldrina. È vero che Asia Argento ha taciuto. E oggi chiama coraggio la viltà di ieri. Morgan tradito la ricorda, e lo ha detto, consenziente nei rapporti con Weinstein che, quando voleva, respingeva. Violentata, e ribelle a intermittenza al suo violentatore. Non ricorda Justine di De Sade? Ma perché Weinstein dovrebbe averla violentata? O ha pensato che lei fosse consenziente, non avendolo denunciato neanche a lui? Perché non chiediamo anche il suo punto di vista? Forse gli è rimasta amica. Vai a saperlo!