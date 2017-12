Corona assolda i pr e annuncia "grandi novità" nel processo

Nemmeno dal carcere Fabrizio Corona rinuncia a sentirsi una star, tanto che a ricordare alla stampa la nuova udienza del processo a suo carico ci ha pensato un'agenzia di comunicazione milanese, Match Picture, assoldata dall'ex fotografo dei vip per tenere i giornalisti aggiornati dell'evolversi dei casi a suo carico.

Corona torna oggi in tribunale, davanti alla sezione misure di prevenzione del tribunale di Milano, per i 1.7 milioni di euro sequestrati e trovati in casa di una collaboratrice, ma anche in due cassette di sicurezza in Austria e nel suo appartamento di via De Cristoforis, poco lontano dalla movida neneghina di Corso Como.

"Ci saranno importanti novità", sostengono gli addetti stampa di Corona, che curano anche l'immagine di vip come Elenoire Casalegno e Aida Yespica e che telefonicamente hanno spiegato al Corriere della Sera che il loro "incarico" per quanto riguarda l'ex fotografo inizia e termina oggi, per lasciare poi spazio alle dinamiche più tradizionali in cui a gestire il caso saranno gli avvocati Ivano Chiesa e Luca Sirotti, che curano la difesa nel processo.