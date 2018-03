Corruzione, Ricucci in carcere. Ai domiciliari giudice Russo

Erano stati arrestati a metà luglio 2016 Stefano Ricucci e Mirko Coppola, accusati di reati tributari. E ora, al termine delle indagini legate all'operazione "Easy Judgement" è arrivata l'ordinanza di custodia cautelare per Ricucci, per il "socio d'affari" Liberato Lo Conte e per Nicola Russo, giudice della Commissione tributaria regionale del Lazio e del Consiglio di Stato.

Per Ricucci e Lo Conte è arrivata la carcerazione, mentre Russo, che era già stato sospeso dalle funzione per corruzione in atti giudiziari, è stato messo ai domiciliari.

Dalle attività di indgine della Polizia Economico-Finanziari era emerso un accordo corruttivo, che è servito perché venisse emessa una sentenza "pilotata" nell'ambito di un contenzioso tributario tra la Magiste Real Estate Property S.p.A. e l'Agenzia delle Entrate, che aveva ad oggetto il riconoscimento di un credito IVA di oltre 20 milioni di euro, vantato dalla citata società nei confronti dell'Erario.