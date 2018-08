Così il meteo rovina il Ferragosto: in arrivo piogge e temporali

Dopo il caldo record e l'afa dei giorni scorsi, finalmente arriva la pioggia, a rinfrescare l'aria da bollino rosso che ha interessato l'Italia per le prime settimane di agosto. Peccato, però, che i temporali si abbatteranno sul paese proprio a Ferragosto, rovinando giornate al lago e grigliate in compagnia. La settimana si apre col passaggio della "Bufera di Ferragosto", la seconda perturbazione del mese di agosto. Lunedì le piogge interesseranno il Nord, per poi scivolare verso il centro Italia nella giornata di martedì, accompagnate da un abbassamento delle temperature, che rinfrescherà l'aria. Al Sud, invece, la calura finirà proprio il 15 agosto, giornata di tempo instabile in tutto il Paese.

La tradizionale grigliata, spesso accompagnata da scampagnate e gite fuori porta, per chi non è andato in vacanza, durante la settimana più gettonata per le ferie, è a rischio. I meteorologi del centro Epson Meteo prevedono per martedì 14 agosto temporali intensi al Nord, in particolare in Liguria e Friuli Venezia Giulia, mentre al Centro il tempo sarà instabile, con possibili rovesci e probabili temporali. Verso sera, la nuvolosità interesserà anche il Sud.

Nella giornata di Ferragosto, il tempo tenderà a migliorare nel Nord Italia, mentre risulterà ancora instavile al Centro-Sud, dove sono previsti rovesci sparsi. In serata, sono possibili schiarite in tutto il territorio. La perturbazione atlantica, arrivata a scacciare l'anticiclone africano, resterà, dunque, sul nostro Paese solo per questa settimana.

Ferragosto bagnato, per quest'anno, e protezione civile sull'attenti, per affrontare le possibili criticità che la pioggia porterà con sé questa settimana.