Così si incassa un miliardo in 85 secondi

Da Avellino a Pechino ci sono tre o quattro mondi di distanza. Tutti in offerta speciale.

Avellino è il luogo dove il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha suggerito al vicepremier con delega a birre-coca-caffè Borghetti Luigi Di Maio di sperimentare il suo divieto di apertura domenicale dei negozi, quel progetto che ogni volta che viene evocato da qualche parte (...)

(...) muore un liberista. Pechino invece è la capitale della Cina, il Paese formalmente comunista dove ieri, «eleven eleven» (ovvero 11/11), giornata mondiale dei single, l'imprenditore Jack Ma, presidente di Alibaba, l'Amazon coi pacchi a mandorla, ha lanciato come ormai tradizione un blitzkrieg di svendite. Ventiquattr'ore di prezzi stracciati su centinaia di migliaia di articoli, per spingere le persone senza famiglia, che in oriente come in Occidente sono più spendaccione, ad approfittarne. Quest'anno sembrava proprio che i cuori solitari cinesi dovessero essere meno propensi ad aprire i cordoni della borsa, e invece Alibaba ha fatto registrare il nuovo record per le vendite in un solo giorno: 30 miliardi di dollari, più dei circa 24 miliardi incassati lo scorso anno, molto di più dei 19,6 miliardi che i consumatori americani hanno speso nei cinque giorni che vanno dal Thanksgiving al Cyber Monday, in quella fiera del consumismo online seconda solo al Natale.

Quindi ricapitoliamo: mentre in Italia ancora qualcuno pensa che sia una buona idea chiudere i negozi la domenica, depauperando gli stipendi dei commessi e svuotando le nostre giornate in cui la passeggiata al centro commerciale è diventata un rito per l'appunto festivo, e questo in nome di un'idea di Italia da canzone melodica che non esiste più, fatta di messa, pastarelle e tutto il calcio minuto per minuto; mentre in Italia, provincia del mondo, si svolgono dunque queste battaglie di retroguardia schizzate di ragù, il resto del mondo fa shopping online sui tasti dello smartphone, in mutande e con una tazzona di caffè filtro in mano. Esattamente ciò che inizieremo a fare anche noi quando avremo voglia di acquistare un nuovo maglione in un lungo pomeriggio di una domenica invernale con le boutique sbarrate. E se lo troveremo a miglior prezzo su Amazon, e ci verrà spedito da un negozio di Istanbul, sai che piacere ai piccoli commercianti di quartiere e alle famiglie riunite a mangiare cannelloni.

Il mare della globalizzazione non si svuota con un cucchiaio. Neppure se comprato nel negozio di casalinghi sotto casa. E di martedì.