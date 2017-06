Crema, assessore della giunta Pd attacca un cieco "Politicizza la sua disabilità"

È bufera sulle parole pronunciate dall'assessore all'urbanistica e ai lavori pubblici di Crema, Fabio Bergamaschi. L'assessore della giunta piddina ha infatti accusato Davide Cantoni, un non vedente candidato nella lista civica "Crema città aperta", di "politicizzare" la sua condizione di cieco e di parlare con "clamorosa sfrontatezza". Come scrive l'InviatoQuotidiano, "tra i commenti alle parole di Bergamaschi comparsi su Facebook, ha assunto particolare risalto quello di Alessandro Branchi, Vigile del Fuoco e marito di una candidata della lista 'Generazione Crema' in appoggio alla Bonaldi (Pd), il quale ha affermato che a ' uno che si è fatto scoppiare un petardo in faccia raccolto da terra il primo dell'anno non dovremmo neanche pagargli l'invalidità '".

Flavia Tozzi, presidente provinciale dell'Uici (Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti), ha espresso parole di solidarietà a Cantoni: "Esprimo tutta la mia personale indignazione per il vile attacco che sta subendo a Crema Davide Cantoni, un non vedente che reclama semplicemente i propri diritti. Quanto dichiarato dall'assessore Fabio Bergamaschi è grave e offensivo. Al di là del fatto che si possa essere d'accordo o meno con le dichiarazioni pubbliche di una persona, accusare il non vedente Davide Cantoni di strumentalizzare a fini politici la propria condizione di disabilità è una cosa vergognosa che merita tutto il nostro biasimo".