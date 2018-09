Cremona, avvistata famiglia di lupi. Il sindaco: "Niente paura"

I lupi sono tornati in pianura, a San Daniele Po, in provincia di Cremona. Ad avvistarli è stato un agricoltore della zona che ha visto la famiglia di lupi aggirarsi tra alcune balle di fieno e ha registrato un video.

"Probabilmente si tratta di una famiglia, non un branco, ma una coppia che ha figliato e che ora sta allevando tre cuccioli. Lo suggeriscono il portamento, il comportamento e la silhouette" , ha spiegato il sindaco di San Daniele Po, nonché naturalista, Davide Persico.

Ma la presenza dei lupi in pianura era già stata segnalata in passata. "C'erano già da qualche anno, semplicemente nessuno li aveva ancora filmati - ha spiegato il sindaco -. Questi lupi, gli adulti per lo meno, sono arrivati dall'Appennino percorrendo i greti in secca degli affluenti del Po. Il fatto che, in questi anni, non si siano registrati danni ad allevamenti, unito al fatto conclamato che la coppia abbia figliato, dimostra che il loro sostentamento selvatico è ricco e sufficiente" .