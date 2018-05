Cremona, studenti-bulli lanciano monetine all'insegnante

Una sorta di tiro al bersaglio. Con le monetine. Teatro dell'ennesimo episodio di bullismo ai danni di un insegnante una scuola di Cremona. A denunciare l'accaduto è stato lo stesso insegnante che si è recato alla polizia, come riporta La provincia di Cremona, per sporgere querela nei confronti dei suoi alunni.



"Non riuscire a fare lezione, non avere la possibilità di svolgere il mio mestiere, essere bersagliato dai ragazzi mi ha spiazzato. Ho denunciato l'accaduto, procederemo per vie legali, non si può pensare di fare scuola e ritrovarsi ad andare dalla polizia a fare denuncia", ha raccontato l'insegnante.