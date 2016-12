Gli eroi Christian e Luca che hanno ucciso il killer

Luca Scatà e Christian Movio sono i due poliziotti eroi che stanotte hanno fermato e ucciso il terrorista di Berlino. Non c'è da dire nient'altro. Ha ragione Minniti, il ministro dell'interno: " L'Italia deve essere orgogliosa del suo dispositivo di sicurezza ".

Il controllo e gli spari dello stragista

È accaduto tutto alle tre di notte, in piazza 1° maggio Sesto San Giovanni (Milano). Sono bastati trenta secondi al terrorista Anis Amri per restrarre la pistola dallo zainetto dopo la richiesta dei documenti fatta da Luca e Cristian. "Allah akbar", poi gli spari. Un colpo, come sottolineato durante la conferenza stampa di Minniti, ha raggiunto Cristian ferendolo. Il collega, in prova con 9 mesi di servizio, ha risposto prontamente l colpo, uccidento il tunisino Anis Amri, il killer di Berlino.

L'agente ferito è stato trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza, è entrato in pronto soccorso intorno alle 4 del mattino, in codice rosso per una ferita da arma da fuoco alla spalla destra. L'uomo è stato poi trasferito in codice verde in Ortopedia e traumatologia, dove è rimasto in osservazione in attesa dell'intervento per la rimozione del proiettile dalla spalla. L'operazione sta per cominciare e, fra preparazione e post, dovrebbe durare in tutto un paio d'ore. A quanto apprende l'Adnkronos Salute la ferita sarebbe superficiale e il poliziotto ha mantenuto la mobilità di spalla e braccio.